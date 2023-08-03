Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Аферистка из Темрюка попалась на сдаче несуществующих квартир в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aferistka-iz-temryuka-popalas-na-sdache-nesushhestvuyushhih-kvartir-v-sochi
Аферистка из Темрюка попалась на сдаче несуществующих квартир в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Используя скачанные из интернета фотографии, 22-летняя девушка обманула десять человек. Сумма ущерба потерпевшим превысила 50 тыс. рублей.

В заявлением о мошенничестве в полицию Сочи обратилась жительница Москвы. Женщина рассказала, что сняла квартиру в Хостинском районе и внесла предоплату на банковский счет владелицы жилья. Приехав на курорт, женщина узнала, что квартира не сдается. «Владелица» же перестала выходить на связь.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя жительница Темрюка. Девушку задержали на одной из улиц города-курорта.

Выяснилось, что собственного жилья в Сочи у девушки нет, а все фото, приложенные к объявлениям, она просто скачала из интернета. Правоохранителям удалось установить причастность подозреваемой еще к девяти аналогичным преступлениям. Жертвами аферистки стали жители нескольких регионов РФ.

На девушку завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до пяти лет колонии. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани осудили директора фирмы-подрядчика за мошенничество на 1,7 млн рублей при благоустройстве парка.

Статьи
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя есть продукты с истекшим сроком годности
Что такое иммунитет и как его повысить
Что такое иммунитет и как его повысить
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Черная смородина: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 августа
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Экстракорпоральное оплодотворение: что такое ЭКО простыми словами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях