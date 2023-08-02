На Кубани осудили директора фирмы-подрядчика за мошенничество на 1,7 млн рублей при благоустройстве парка

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе 59-летнему гендиректору коммерческой организации из Кущевского района вынесли приговор.

По данным следствия, в апреле 2022 года в рамках реализации регионального проекта между предприятием, которое возглавлял злоумышленник, и муниципальным учреждением администрации Кущевского сельского поселения был заключен контракт на благоустройство парка на улице Загородной в станице Кущевской на сумму более 37 млн рублей.

Подрядчик внес ложные сведения в документы о выполненных работах и завысил их стоимость более чем на 1,7 млн рублей. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Ущерб бюджету был возмещен в полном объеме. Суд назначил мужчине 2 года условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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