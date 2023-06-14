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В Сочи супруги обманули более 50 человек на 150 млн рублей под предлогом строительства домов в стиле шале

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-suprugi-obmanuli-bolee-50-chelovek-na-150-mln-rublej-pod-predlogom-stroitelstva-domov-v-stile-shale
В Сочи супруги обманули более 50 человек на 150 млн рублей под предлогом строительства домов в стиле шале
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Сочи.

По данным следствия, 51-летний приезжий из Челябинской области и его 34-летняя супруга разместили в интернете объявление о продаже земли и оказании строительных услуг. В 2021 году они заключили с мужчиной договор купли-продажи земли в Адлерском районе и обещали построить на участке жилой дом с мансардой и террасой в стиле шале.

Разрешения на строительство у злоумышленников не было. Они получили от клиента 4,6 млн рублей, но дом не построили. Всего мошенники совершили 53 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба превысила 150 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия мужчину поместили под стражу, его супругу — под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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