В Сочи суд отправил под домашний арест бывших воспитателей детсада, подозреваемых в истязании детей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Меру пресечения для женщин 38 и 53 лет, которых подозревают в истязании детей, избрал Хостинский районный суд.

По версии следствия, женщины работали воспитателями в детском саду и систематически били детей руками и ногами по разным частям тела, а также оскорбляли их и таскали за волосы. Поводом для такой агрессии было непослушание.

Рассмотрев материалы дела, суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 ноября. До этого дня женщинам запрещено пользоваться интернетом, встречаться с близкими и знакомыми, пользоваться телефонами. Выходить из дома они смогут только на два часа в сутки — с 8:00 до 10:00, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления в рамках этого уголовного дела. Бывшим воспитателям частного детского сада предъявили обвинения в истязании детей 7 и 8 лет. Ход расследования находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина и главы краевого СУ СК Андрея Маслова.

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за истязания детей бывшим воспитателям может грозить от трех до семи лет лишения свободы.