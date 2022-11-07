В Сочи столкнулись три легковушки, одного из водителей зажало в машине

Фото t.me/chp_sochi

ДТП произошло 7 ноября около 17:00 на улице Транспортной в Хостинском районе.

Кадры аварии опубликовали в соцсетях. Судя по видео, спасатели разрезали корпус автомобиля «Лада», чтобы достать оттуда водителя.

«По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением. Машину занесло, она столкнулась с автомобилем ВАЗ. После этого иномарка продолжила движение и столкнулась с еще с одним BMW», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

Пострадали водители всех трех легковушек. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также: в Сириусе легковушка на встречке столкнулась с рейсовым автобусом, пострадали три человека.