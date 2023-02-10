В Сочи столкнулись «буханка» и две иномарки, есть пострадавшие
Происшествия
10.02.2023 12:16
Авария с участием трех машин произошла 9 февраля около 19:00 на трассе Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 30-летний мужчина без водительских прав ехал за рулем УАЗ-32206. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mazda 6, за рулем которой был 25-летний водитель. От удара иномарку занесло, и она врезалась в Kia Rio.
В результате ДТП пострадали два человека: водитель УАЗ и водитель Mazda. Виновник аварии отделался легкими травмами, второго пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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