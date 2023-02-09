Пьяный водитель без прав сбил пожилого велосипедиста в Тимашевском районе и скрылся

Авария произошла 8 февраля около 19:00 в станице Новокорсунской.

По предварительным данным, 34-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем ВАЗ-2114. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и сбил 60-летнего велосипедиста. После этого водитель скрылся с места ДТП.

Полицейские оперативно установили личность скрывшегося водителя и нашли его. У мужчины были признаки опьянения, он отказался проходить медосвидетельствование.

В результате ДТП велосипедист получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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