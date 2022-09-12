В Сочи столкнулись автомобиль ППС и «семерка», есть пострадавший
Происшествия
12.09.2022 10:36
Авария с участием служебного автомобиля ППС УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2107 произошла 12 сентября около 7:00 в районе улицы Каспийской.
О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, служебный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. На кадрах с места ДТП видно, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
«В результате ДТП травмы получил один человек, находившийся в ВАЗ-2107. Его доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
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