В Сочи столкнулись автомобиль ППС и «семерка», есть пострадавший

Кадр из видео t.me/chp_sochi

Авария с участием служебного автомобиля ППС УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2107 произошла 12 сентября около 7:00 в районе улицы Каспийской.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, служебный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. На кадрах с места ДТП видно, что оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

«В результате ДТП травмы получил один человек, находившийся в ВАЗ-2107. Его доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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