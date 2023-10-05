В Сочи стартовало строительство газопровода к поселку Вардане

В Лазаревском районе дали старт проекту строительства межпоселкового газопровода высокого и среднего давления для газификации поселка Вардане.

Ход подготовки к строительству газопровода оценил глава Сочи Алексей Копайгородский. Все работы планируют завершить к концу года.

«С учетом особенностей горного рельефа на участке задействовано около 30 специалистов и 14 единиц спецтехники. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца года», — сообщил глава города-курорта в своем Telegram.

Проект реализует компания «Газпром газораспределение Краснодар» в рамках поручения президента РФ Владимировича Путина о догазификации населенных пунктов. Всего в Сочи планируют подключить к газу 26 населенных пунктов и микрорайонов города.

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