В Новокубанском районе к газу подключили дома в поселке Зорька

Специалисты «Газпром газораспределение Краснодар» ввели в эксплуатацию распределительные сети протяженность 13,4 км.

По программе догазификации от жителей поселка Зорька поступили 17 заявок, заключены 16 договоров. Газовые трубы уже подвели до границ 14 участков. Десяти потребителям подали газ.

«Множество людей на самых разных уровнях прикладывали усилия, чтобы достичь такого результата. И вот мы можем с гордостью сказать: задача выполнена. Появилась возможность подать голубое топливо 170 объектам, в том числе социальным учреждениям», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Сейчас специалисты ведут работы по газификации поселка Дальний, его жители уже подали 8 заявок

Жители Краснодарского края подали более 66 тыс. заявок на догазификацию. Из них 35,5 тыс. заявок уже выполнены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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