В Сочи стартовали заседания Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ

Мероприятия в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ начались 7 июня. Они продлятся до 9 июня.

В первый день работы заседаний ЕМС главы делегаций встречаются в узком составе. Программа мероприятия началась с открытия второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, в котором принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Ключевой темой форума стало укрепление интеграционного сотрудничества ЕАЭС.

В рамках заседаний в Сочи Мишустин уже провел встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Кубы высказался за укрепление и развитие отношений с РФ. А премьер-министр Беларуси поблагодарил Мишустина за продуктивную работу по всем направлениям в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Правительства России.

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