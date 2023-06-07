Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи стартовали заседания Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-startovali-zasedaniya-evrazijskogo-mezhpravitelstvennogo-soveta-s-uchastiem-premer-ministra-rf
В Сочи стартовали заседания Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ
Фото t.me/sirius_okrug

Мероприятия в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ начались 7 июня. Они продлятся до 9 июня.

В первый день работы заседаний ЕМС главы делегаций встречаются в узком составе. Программа мероприятия началась с открытия второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, в котором принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Ключевой темой форума стало укрепление интеграционного сотрудничества ЕАЭС.

В рамках заседаний в Сочи Мишустин уже провел встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, главой правительства Республики Беларусь Романом Головченко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Представитель Кубы высказался за укрепление и развитие отношений с РФ. А премьер-министр Беларуси поблагодарил Мишустина за продуктивную работу по всем направлениям в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: с 6 по 10 июня ограничили движение для большегрузов в Сочи и Сириусе. Движение грузового транспорта массой более 3,5 т ограничили от поста Магри до границы с Абхазией.

Статьи
Три главных признака, что вы едите слишком много сахара
Три главных признака, что вы едите слишком много сахара
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Нелюбимая квитанция: что будет, если не платить взносы на капремонт?
Нелюбимая квитанция: что будет, если не платить взносы на капремонт?
Врач назвала топ продуктов, ускоряющих старение
Врач назвала топ продуктов, ускоряющих старение
Помоги организму: как почистить почки
Помоги организму: как почистить почки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях