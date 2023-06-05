С 6 по 10 июня ограничат движение для большегрузов в Сочи и Сириусе

С 6:00 6 июня до 00:00 10 июня движение грузового транспорта массой более 3,5 т ограничат от поста Магри до границы с Абхазией на федеральной автотрассе А-147 Джубга — Сочи, на региональных и муниципальных дорогах.

При этом в указанный период движение большегрузов откроют в ночное время. Ограничения будут действовать с 6:00 до 00:00 каждого дня.

Временные ограничения движения транспорта введут в связи с проведением в городе заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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