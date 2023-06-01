С 5 по 9 июня ограничат движение на пяти улицах в Сириусе

С 7:00 5 июня до 22:00 9 июня движение автомобилей ограничат на Морском бульваре, улице Губернской, Казачьей, Журналистов и Олимпийском проспекте.

Ограничения введут из-за мероприятий в рамках Председательства РФ в органах Евразийского экономического союза.

Кроме того, в этот период изменится схема движения общественного транспорта. Так маршрут № 539 в прямом и обратном направлении будет следовать по улице Триумфальной через Триумфальный проезд, исключая остановки «Парк Сириус», «Магазин Милана», «улица Перелетная».

Маршрут № 560 в прямом и обратном направлении будет курсировать по улице Триумфальной, исключая остановочный пункт «Магазин Милана», сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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