В Северском районе 4 июня ограничат движение транспорта через ж/д переезд в поселке Ильском

Движение через переезд на 713 км в поселке Ильском закроют для проведения ремонтных работ.

С 8:00 до 20:00 4 июля проехать через переезд сможет только спецтранспорт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Автомобилистам предлагают воспользоваться альтернативным маршрутом через ж/д переезд на 705 км в соседней станице Северской.

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