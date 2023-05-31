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В Новороссийске 6 июня ограничат движение транспорта через ж/д переезд в поселке Верхнебаканском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-6-iyunya-ogranichat-dvizhenie-transporta-cherez-zh-d-pereezd-v-poselke-verhnebakanskom
В Новороссийске 6 июня ограничат движение транспорта через ж/д переезд в поселке Верхнебаканском
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ограничение на проезд всех видов транспорта на улице Ленина введут 6 июня с 9:00 до 19:00.

В это время проведут ремонт железнодорожного переезда. Маршруты общественного транспорта № 103 и 103М будут следовать только до переезда на улице Ленина.

Маршрут № 104М будет заезжать в поселок Верхнебаканский также до переезда, далее — проследует в район Тимофеевки, в хутор Горный и обратно в Новороссийск, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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