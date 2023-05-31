Разрушенный мост в Красноармейском районе восстановят в течение полугода

Речь идет о мосте через магистральный канал в районе вышек на 11 км автодороги Полтавская — Чебургольская — Гривенская.

Движение по нему перекрыли 18 мая из-за разрушения плит и осадки опоров пролетного строения. Из-за вышедшего из строя моста в его границах ввели режим ЧС.

«Есть альтернативный объезд — грунтовая дорога. На ремонт моста по предварительным оценкам потребуется около полугода», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мост между станицами Полтавской и Чебургольской последние несколько лет работал в одном направлении. Через него часто ездили грузовые автомобили с глиной с карьера из станицы Гривенской.