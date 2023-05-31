Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Разрушенный мост в Красноармейском районе восстановят в течение полугода

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrushennyj-most-v-krasnoarmejskom-rajone-vosstanovyat-v-techenie-polugoda
Разрушенный мост в Красноармейском районе восстановят в течение полугода
Фото "Кубань 24"

Речь идет о мосте через магистральный канал в районе вышек на 11 км автодороги Полтавская — Чебургольская — Гривенская.

Движение по нему перекрыли 18 мая из-за разрушения плит и осадки опоров пролетного строения. Из-за вышедшего из строя моста в его границах ввели режим ЧС.

«Есть альтернативный объезд — грунтовая дорога. На ремонт моста по предварительным оценкам потребуется около полугода», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мост между станицами Полтавской и Чебургольской последние несколько лет работал в одном направлении. Через него часто ездили грузовые автомобили с глиной с карьера из станицы Гривенской.

Статьи
Что говорят звезды: знак зодиака Лев
Что говорят звезды: знак зодиака Лев
Вред фигуре: продукты, способствующие набору веса
Вред фигуре: продукты, способствующие набору веса
Эрозия шейки матки: как лечить и стоит ли прижигать
Эрозия шейки матки: как лечить и стоит ли прижигать
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 31 мая
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
Секрет вечной молодости: врач рассказал, можно ли «выключить» гены старения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях