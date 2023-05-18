В Краснодарском крае перекрыли движение по мосту из-за повреждения плиты

Речь идет о мосте между станицами Полтавской и Чебургольской в Красноармейском районе.

Очевидцы 18 мая сообщили интернет-порталу «Кубань 24», что движение по этому мосту полностью перекрыли из-за повреждений. По их словам, этот мост последние несколько лет работал в одном направлении. Через него едут грузовые автомобили с глиной с карьера из станицы Гривенской.

Выяснилось, что на мосту в районе полтавских вышек просела одна из плит. Его полностью закрыли для автомобилистов, чтобы обезопасить местных жителей.

Ожидается, что утром 19 мая глава Красноармейского района Юрий Васин соберет на месте дорожников, правоохранителей и представителей других служб. Автобусы и маршрутки направят по старой гравийной дороге. Они будут работать по обычному расписанию, пишет газета «Голос Правды».

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