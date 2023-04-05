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На мосту между Славянск-на-Кубани и Крымском ограничили движение из-за просадки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mostu-mezhdu-slavyansk-na-kubani-i-krymskom-ogranichili-dvizhenie-iz-za-prosadki
На мосту между Славянск-на-Кубани и Крымском ограничили движение из-за просадки
Фото Госавтоинспекции Кубани

На мосту, расположенном на автодороге «Славянск-на-Кубани — Крымск» образовалась просадка дорожного полотна.

Для того, чтобы обеспечить безопасность водителей и их пассажиров на этом участке моста ввели реверсивное движение. На месте установили светофор и дорожные знаки.

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