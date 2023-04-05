На мосту между Славянск-на-Кубани и Крымском ограничили движение из-за просадки
Общество
05.04.2023 17:34
На мосту, расположенном на автодороге «Славянск-на-Кубани — Крымск» образовалась просадка дорожного полотна.
Для того, чтобы обеспечить безопасность водителей и их пассажиров на этом участке моста ввели реверсивное движение. На месте установили светофор и дорожные знаки.
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