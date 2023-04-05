На мосту между Славянск-на-Кубани и Крымском ограничили движение из-за просадки

На мосту, расположенном на автодороге «Славянск-на-Кубани — Крымск» образовалась просадка дорожного полотна.

Для того, чтобы обеспечить безопасность водителей и их пассажиров на этом участке моста ввели реверсивное движение. На месте установили светофор и дорожные знаки.