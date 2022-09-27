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В Сочи стартовали соревнования по парусному спорту

Спорт
27.09.2022 13:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-startovali-sorevnovaniya-po-parusnomu-sportu
Видео канала «Кубань 24»

В городе-курорте проходит чемпионат России в олимпийских классах яхт, заключительный этап Кубка Содружества и первенство страны.

Яхтсмены из 15 регионов и гости из Беларуси соревнуются на трех дистанциях зеленой, — швертботы, — желтой — скоростные классы — и фиолетовой, где гоняют парусные доски IQFoil. В последней группе 20 представителей Кубани. Например, участник Олимпийский игр в Токио в классе 470 геленджичанин Денис Грибанов.

«Традиционно самые большие сложности, трудности, которые могут быть во время проведения регаты, это, конечно же, погода. Ожидаются по прогнозу слабые ветра, и гоночному комитету, наверное, придется провести очень много времени в море, в ожидании ветра.  Но у нас поставлена задача провести максимально корректные гонки», — рассказал главный судья соревнований Алексей Ганженко.

Погода показала свой характер уже в первый день, условия оказались непростыми. Сочинская регата завершится 29 сентября.

Читайте также: в Сочи стартовал международный турнир по водному поло.

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