В Сочи стартовали соревнования по парусному спорту
В городе-курорте проходит чемпионат России в олимпийских классах яхт, заключительный этап Кубка Содружества и первенство страны.
Яхтсмены из 15 регионов и гости из Беларуси соревнуются на трех дистанциях зеленой, — швертботы, — желтой — скоростные классы — и фиолетовой, где гоняют парусные доски IQFoil. В последней группе 20 представителей Кубани. Например, участник Олимпийский игр в Токио в классе 470 геленджичанин Денис Грибанов.
«Традиционно самые большие сложности, трудности, которые могут быть во время проведения регаты, это, конечно же, погода. Ожидаются по прогнозу слабые ветра, и гоночному комитету, наверное, придется провести очень много времени в море, в ожидании ветра. Но у нас поставлена задача провести максимально корректные гонки», — рассказал главный судья соревнований Алексей Ганженко.
Погода показала свой характер уже в первый день, условия оказались непростыми. Сочинская регата завершится 29 сентября.
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