В Сочи стартовал международный турнир по водному поло
На соревнования приедут 16 команд со всей России. Также конкуренцию россиянам составят ватерполисты из Минска. Краснодарский край представят коллективы из краевого центра, Туапсе и Сочи.
Сезон в водном поло только начинается. Сборная Кубани уже успела съездить в Москву на Спартакиаду сильнейших. Однако взять медали этих соревнований не удалось, но впереди еще много стартов.
«У нас будет чемпионат страны, Национальная ватерпольная ассоциация проходит в течение всего сезона. Краснодар в этом году будет заявлен туда, сыграет во втором дивизионе. Потом у нас будут международные турниры. Также нас приглашает Беларусь на соревнования в Минск», — сказал капитан сборной Краснодарского края по водному поло Виталий Черниченко.
Турнир в Сочи проведут на открытой воде. Команды поделят на две группы, в которых восемь коллективов сыграют между собой. Первый этап турнира пройдет за один день 23 сентября, а 24 числа состоятся полуфиналы и финал. На 25 сентября запланирована экскурсионная программа для всех гостей соревнований.
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