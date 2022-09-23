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В Сочи стартовал международный турнир по водному поло

Спорт
23.09.2022 09:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-startoval-mezhdunarodnyj-turnir-po-vodnomu-polo
Видео канала «Кубань 24»

На соревнования приедут 16 команд со всей России. Также конкуренцию россиянам составят ватерполисты из Минска. Краснодарский край представят коллективы из краевого центра, Туапсе и Сочи.

Сезон в водном поло только начинается. Сборная Кубани уже успела съездить в Москву на Спартакиаду сильнейших. Однако взять медали этих соревнований не удалось, но впереди еще много стартов.

«У нас будет чемпионат страны, Национальная ватерпольная ассоциация проходит в течение всего сезона. Краснодар в этом году будет заявлен туда, сыграет во втором дивизионе. Потом у нас будут международные турниры. Также нас приглашает Беларусь на соревнования в Минск», — сказал капитан сборной Краснодарского края по водному поло Виталий Черниченко.

Турнир в Сочи проведут на открытой воде. Команды поделят на две группы, в которых восемь коллективов сыграют между собой. Первый этап турнира пройдет за один день 23 сентября, а 24 числа состоятся полуфиналы и финал. На 25 сентября запланирована экскурсионная программа для всех гостей соревнований.

Автор:
Максим Герасин
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