В Сочи стартовал международный турнир по водному поло

Видео канала «Кубань 24»

На соревнования приедут 16 команд со всей России. Также конкуренцию россиянам составят ватерполисты из Минска. Краснодарский край представят коллективы из краевого центра, Туапсе и Сочи.

Сезон в водном поло только начинается. Сборная Кубани уже успела съездить в Москву на Спартакиаду сильнейших. Однако взять медали этих соревнований не удалось, но впереди еще много стартов.

«У нас будет чемпионат страны, Национальная ватерпольная ассоциация проходит в течение всего сезона. Краснодар в этом году будет заявлен туда, сыграет во втором дивизионе. Потом у нас будут международные турниры. Также нас приглашает Беларусь на соревнования в Минск», — сказал капитан сборной Краснодарского края по водному поло Виталий Черниченко.

Турнир в Сочи проведут на открытой воде. Команды поделят на две группы, в которых восемь коллективов сыграют между собой. Первый этап турнира пройдет за один день 23 сентября, а 24 числа состоятся полуфиналы и финал. На 25 сентября запланирована экскурсионная программа для всех гостей соревнований.