В Сочи стартовали последние в сезоне соревнования по триатлону
Спорт
07.10.2022 18:51
Фестиваль спорта продлится до 9 октября.
В первый день запланированы заплывы в бухте Имеретинского порта, а также женский и детский забеги. Затем, 8 октября, состоится Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции. Первую часть пути — около 4 км — спортсмены пройдут вплавь, потом пересядут на велосипеды и на них преодолеют 180 км. После этого от участников потребуется пробежать марафон.
В последний день соревноваться на меньших дистанциях будут любители. В программу для зрителей включили детские развлечения и выступления музыкантов. На время проведения турнира ограничат движение автомобилей на трассе Адлер — Красная Поляна.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи прошел забег в рамках комплекса ГТО.
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