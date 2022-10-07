В Сочи стартовали последние в сезоне соревнования по триатлону

Видео канала «Кубань 24»

Фестиваль спорта продлится до 9 октября.

В первый день запланированы заплывы в бухте Имеретинского порта, а также женский и детский забеги. Затем, 8 октября, состоится Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции. Первую часть пути — около 4 км — спортсмены пройдут вплавь, потом пересядут на велосипеды и на них преодолеют 180 км. После этого от участников потребуется пробежать марафон.

В последний день соревноваться на меньших дистанциях будут любители. В программу для зрителей включили детские развлечения и выступления музыкантов. На время проведения турнира ограничат движение автомобилей на трассе Адлер — Красная Поляна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи прошел забег в рамках комплекса ГТО.