В Сочи прошел забег в рамках комплекса ГТО

Фото пресс-службы администрации Сочи

Забег прошел на территории детско-юношеской спортивной школы № 1. В нем приняли участие 200 человек.

На беговую дорожку вышли члены фитнес-клуба, студенты Сочинского государственного университета и экономико-технологического колледжа.

В прошлом году норматив ГТО на знаки отличия сдали более 1,2 тыс. сочинцев. В рамках комплекса ГТО на курорте проводят спортивные состязания, открывают спортивно-игровые площадки, сообщает пресс-служба Сочи.

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