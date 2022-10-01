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Кропоткинский кадетский корпус занял 2 место на Всероссийском слете ГТО казачьей молодежи

Спорт
01.10.2022 13:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/kropotkinskij-kadetskij-korpus-zanyal-2-mesto-na-vserossijskom-slete-gto-kazachej-molodezhi
Кропоткинский кадетский корпус занял 2 место на Всероссийском слете ГТО казачьей молодежи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Екатеринбурге восемь лучших команд казачьих обществ страны в течение трех дней сдавали нормы комплекса «ГТО».

Кадеты соревновались в беге на 2 и 3 км, челночном беге, метании снаряда и мяча, подтягивании, прыжках, стрельбе.

«Поздравляю с очередным успехом на всероссийских соревнованиях. Благодаря активной массовой физкультурно-спортивной работе кадеты добиваются хороших результатов не только на уровне нашего региона, но и всей страны», — сказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Сборная Кропоткинского корпуса представляла Кубанское казачье войско — команда заняла почетное второе место. Первое место в общекомандном зачете заняла команда Православной классической гимназии-пансионата Свято-Алексеевской Пустыни из Ярославской области. Бронза у Самарского казачьего кадетского корпуса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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