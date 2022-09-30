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В Краснодаре отметили 10-летие Краснодарского президентского кадетского училища

Общество
30.09.2022 20:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otmetili-10-letie-krasnodarskogo-prezidentskogo-kadetskogo-uchilishha
В Краснодаре отметили 10-летие Краснодарского президентского кадетского училища
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественное собрание состоялось в Краснодарском академическом театре драмы имени Горького.

В начале мероприятия вынесли флаги России и Минобороны, прозвучали гимны России и Кубани. Краснодарское президентское кадетское училище открыли 10 лет назад. За эти годы его окончили тысячи выпускников.

«Благодаря воспитательному процессу, который строится на принципах служения Отечеству, духовно-нравственных, культурных и моральных ценностях, кадеты получают всю необходимую и соответствующую подготовку, также обучаются навыкам военного дела, необходимым для выбора профессии и поступления в профильные вузы», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Преподавателям и сотрудникам вручили правительственные, ведомственные и краевые награды. Начальнику училища, генерал-майору Геннадию Барковскому вручили медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I степени.

Сейчас в училище учатся более 900 кадет, в учебном заведении работают более 300 сотрудников и свыше 100 педагогов. Многие воспитанники имеют спортивные разряды, все выполняют нормы комплекса «ГТО». Сборные команды училища являются победителями соревнований по армейскому рукопашному бою, гандболу, хоккею, мини-футболу, городошному спорту, также являются призерами спартакиад и первенств Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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