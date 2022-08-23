В Сочи стартовала детская парусная регата

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования юных яхтсменов традиционно проводят в конце лета уже четвертый год подряд. В этот раз они объединили 80 участников в возрасте от 8 до 16 лет.

Многие из спортсменов уже имеют взрослые разряды по парусному спорту. Задача состязаний — проверить уровень подготовки молодежи. Регата продлится до 25 августа.

Победители соревнований получат кубки, медали и подарки. Также после турнира все юные яхтсмены отправятся на экскурсию в парк аттракционов.

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