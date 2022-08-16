Экипаж из Туапсе победил на третьем этапе Национальной парусной лиги

Видео канала «Кубань 24»

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Финальный день регаты в Санкт-Петербурге был полон ожиданий — 15 команд на старте и безветренные первые часы гонки. Экипажу Максима Таранова из Туапсе это не помешало финишировать с золотом.

«Этап получился для нас очень удачным. Слабый ветер — это наша сильная сторона. Когда слабо дует, «Калипсо» всегда лидер. Боремся за лидерство», — поделился рулевой команды «Калипсо» Максим Таранов.

Акватория испытывала яхтсменов. Также в НПЛ выступает представитель Краснодарского края Павел Созыкин. Его команда Tenzor Legal стала второй. В борьбе за золото помешали внешние факторы на воде.

«Во время стартовой процедуры, секунд за 30 мы наехали на куст и не успели отрулить. Траву очень сложно определить на воде. Вода темная, трава тоже темная. В итоге это сказалось на ходовых качествах нашей лодки, и мы пришли последними», — рассказал рулевой команды Tenzor Legal Павел Созыкин.

Судьба чемпионского титула Национальной парусной лиги — 2022 решится по итогам финального этапа. Он пройдет в Подмосковье в октябре.