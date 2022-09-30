В Сочи стартовал финальный гоночный день соревнований по парусному спорту

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования стартовали 25 сентября. Итоги чемпионата России в олимпийских классах яхт, первенство страны и заключительный этап Кубка Содружества подведут 30 сентября.

Кроме участников из 15 регионов России, приехали гости из Белоруссии. Правда, спортсменам не до отдыха — условия соревнований далеко не простые.

«Я в Сочи была, но последний раз это было 17 лет назад. Поэтому, конечно же, все забылось, и минское море — оно очень отличается вообще, по сути, от моря. Очень непривычно, волна. Нам повезло, мы потренировались с волной здесь, поэтому для белорусов это очень непривычные условия», — сказала участница соревнований Татьяна Дроздовская.

Обстановка на чемпионате России крайне нестабильная: ветер то появлялся, то наоборот утихал, направление изменялось. Также сильное течение и большая волна создавали трудности яхтсменам на лавировке и полных курсах. Спортсмены проводили долгое время в ожидании на берегу, некоторые гонки пришлось отменять.

Тем не менее, кубанские атлеты успевают себя показывать — отличились геленджичанин Денис Грибанов, он выступает в классе 470 в экипаже с Алисой Кирилюк из Москвы. В 49 классе в числе лидеров Анастасия Орлова и Александра Крук. В мужском флоте в классе IQFoil хорошие промежуточные результаты у сочинцев Александра Аскерова и Евгения Айвазьяна, а в женском — у Полины Фирсовой. Всего Краснодарский край на сочинской регате представляют 20 яхтсменов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи стартовали соревнования по парусному спорту.