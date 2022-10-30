Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи средний уровень бронирования в санаториях в бархатный сезон составляет 80%

Общество
30.10.2022 10:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-srednij-uroven-bronirovaniya-v-sanatoriyah-v-barhatnyj-sezon-sostavlyaet-80
В Сочи средний уровень бронирования в санаториях в бархатный сезон составляет 80%
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

На курорте сейчас отдыхают более 105 тыс. туристов.

Об этом рассказал мэр Алексей Копайгородский. Он отметил, что большинство туристов едут в Сочи в бархатный сезон за здоровьем. На данный момент загрузка санаториев — порядка 80%, а в самых популярных — до 90%.

«С рабочим визитом посетил санаторий имени Фрунзе. Один из старейших на курорте, летом он отметил 100-летний юбилей. Здравница приумножает свою лечебно-диагностическую базу. В этом году здесь открыли обновленную водолечебницу, появились и новые лечебно-диагностические отделения», — написал глава Сочи в Telegram.

Он отметил, что в межсезонье гостей на курорте принимают 56 санаториев и пансионатов с лечением. Работают также 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами.

Читайте также: в санаториях Краснодарского края приняли более 5,5 тыс. жителей Херсонской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях