В Сочи средний уровень бронирования в санаториях в бархатный сезон составляет 80%

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На курорте сейчас отдыхают более 105 тыс. туристов.

Об этом рассказал мэр Алексей Копайгородский. Он отметил, что большинство туристов едут в Сочи в бархатный сезон за здоровьем. На данный момент загрузка санаториев — порядка 80%, а в самых популярных — до 90%.

«С рабочим визитом посетил санаторий имени Фрунзе. Один из старейших на курорте, летом он отметил 100-летний юбилей. Здравница приумножает свою лечебно-диагностическую базу. В этом году здесь открыли обновленную водолечебницу, появились и новые лечебно-диагностические отделения», — написал глава Сочи в Telegram.

Он отметил, что в межсезонье гостей на курорте принимают 56 санаториев и пансионатов с лечением. Работают также 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами.

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