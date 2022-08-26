В Сочи спрос на репетиторов вырос на 53%
Эксперты «Авито Услуги» выяснили, что в Сочи чаще стали искать репетиторов по школьным предметам и преподавателей иностранных языков.
При этом количество предложений от педагогов выросло на 59%, средняя стоимость занятия — 700 рублей.
Также специалисты отметили на курорте рост запросов по курсам и занятиям по подготовке к ЕГЭ на 168%. Больше всего ищут преподавателей информатики — спрос вырос в 7 раз, биологии — в 3,5 раза. А также обществознания — почти в 3 раза.
Самая большая стоимость занятия у репетиторов по информатике — от 1 тыс. 900 рублей. Это связано с тем, что многие преподаватели готовят к вступительным экзаменам и обучают языкам программирования.
Увеличился спрос на педагогов по иностранным языкам — на 43%. Объявлений стало больше на 39%. Средняя стоимость зависит от выбора языка и преподавателя. Например, 1 час занятий со студентом будет стоить от 800 рублей, с носителем языка — от 1 тыс. рублей.
Сейчас больше всего в Сочи ищут преподавателей китайского — спрос вырос на 200%, английского — на 37% и немецкого — на 32%, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».
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