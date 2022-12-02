В Сочи специалисты «Водоканала» выявили незаконную схему слива нечистот

От них избавлялись на одной из канализационных насосных станций Мацесты. Ранее она действовала для спецтранспорта. Однако летом, чтобы не было перегрузки, логистическую сеть перенаправили на крупные очистные сооружения.

Частные компании были об этом осведомлены. Но сотрудник одной из них решил действовать по старинке. Он договорился с работником канализационной насосной станций, что раз в неделю будет заезжать на закрытую территорию. Нарушителей задержали с поличным.

Консистенцию отходов, от которых избавлялись таким способом, в лаборатории сравнили с густым бетонным раствором. Сливы могли привести к попаданию опасных веществ в русло реки Мацеста, а затем и в Черное море. Виновнику происшествия и его работодателю грозит штраф в размере 300 тыс. рублей.

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