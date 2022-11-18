Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи из-за незаконной врезки в ливневку в море сливают канализационные стоки

Общество
18.11.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-nezakonnoj-vrezki-v-livnevku-v-more-slivayut-kanalizatsionnye-stoki
В Сочи из-за незаконной врезки в ливневку в море сливают канализационные стоки
Фото пресс-службы МУП Сочи "Водоканал"

Неочищенные стоки из частной канализации сливают около пляжа в Адлере. Это происходит регулярно во время сильных дождей.

Ситуация с изливом канализации в море вызывает беспокойство у экологов и местных жителей. Сотрудники городского водоканала намерены найти виновников и привлечь их к ответственности. Для этого организовали комиссионный выезд, в котором приняли участие работники местной администрации, МЦУ Сочи и МУП «Водосток».

После исследования схемы прохождения коллекторов специалисты пришли к выводу, что они не относятся к системе водоотведения города. Рядом с сетями канализации нашли проложенные трубы водоотведения ливневых вод. Они являются бесхозными и не работают. Во время сильных дождей канализационный колодец переполняется дождевой водой, и его содержимое выходит на поверхность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Специалисты уверены, что это происходит из-за незаконных врезок для отвода дождевой воды с общественных или придомовых территорий. Чтобы их найти, потребуется время.

Читайте также: жителям Сочи за самовольные врезки в водопроводы выписали 5 млн рублей штрафов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
В Сочи произошел крупный пожар на территории стройплощадки
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. Туроператоры открыли ранние продажи летних путевок в Краснодарский край на 2023 год
  3. В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Снег накрыл около 90% территории России
  6. В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях