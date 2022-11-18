В Сочи из-за незаконной врезки в ливневку в море сливают канализационные стоки

Фото пресс-службы МУП Сочи "Водоканал"

Неочищенные стоки из частной канализации сливают около пляжа в Адлере. Это происходит регулярно во время сильных дождей.

Ситуация с изливом канализации в море вызывает беспокойство у экологов и местных жителей. Сотрудники городского водоканала намерены найти виновников и привлечь их к ответственности. Для этого организовали комиссионный выезд, в котором приняли участие работники местной администрации, МЦУ Сочи и МУП «Водосток».

После исследования схемы прохождения коллекторов специалисты пришли к выводу, что они не относятся к системе водоотведения города. Рядом с сетями канализации нашли проложенные трубы водоотведения ливневых вод. Они являются бесхозными и не работают. Во время сильных дождей канализационный колодец переполняется дождевой водой, и его содержимое выходит на поверхность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Специалисты уверены, что это происходит из-за незаконных врезок для отвода дождевой воды с общественных или придомовых территорий. Чтобы их найти, потребуется время.

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