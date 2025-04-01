В Сочи спасли собаку, которая не могла выбраться из реки

Инцидент произошел на улице Чайковского в Центральном районе курорта, рядом с остановкой «Школа №7».

Случившееся сняли на видео и выложили ролик в социальных сетях. Собака оказалась в реке Сочи, из которой не смогла выбраться самостоятельно.

На помощь животному пришли прохожие. Парень спустился к реке и вытащил бедолагу из воды на каменный уступ. После этого еще один молодой человек перелез через ограждение и помог поднять собаку на набережную. Оказавшись наверху, пес тут же убежал от своих спасителей.

Судя по всему, у собаки есть хозяин. На кадрах видно, что на пушистом был ошейник.

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Спасатели выехали на место. При помощи приставной лестницы они залезли на дерево и поняли, что животное застряло между двух веток дерева. Ножовкой спасатели спилили одну из веток и освободили кота.

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