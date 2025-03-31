В Новороссийске спасли кота, застрявшего между веток на вершине дерева

В муниципальную службу спасения 31 марта обратились жители города-героя — они рассказали, что кот вторые сутки не может слезть с дерева.

Спасатели выехали на место. При помощи приставной лестницы они залезли на дерево и поняли, что животное застряло между двух веток дерева. Ножовкой спасатели спилили одну из веток и освободили кота. На землю пострадавшее животное спустилось на плече у спасателя.

«На земле кота осмотрели, убедились, что он не пострадал, и отпустили…. Коты! Весна!» — написал начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этот же день в Новороссийске спасли с крыши брошенных матерью котят. В муниципальную службу спасения обратилась местная жительница и сообщила о том, что помощь требуется котятам. По словам женщины, на крыше одноэтажной пристройки уже несколько дней находятся два маленьких котенка, а матери-кошки рядом нет. Спасатели прибыли на место и по приставной лестнице забрались на крышу. Котят забрали и передали местной жительнице