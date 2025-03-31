Брошенных матерью котят спасли с крыши пристройки в Новороссийске

В муниципальную службу спасения обратилась местная жительница и сообщила о том, что помощь требуется котятам.

По словам женщины, на крыше одноэтажной пристройки уже несколько дней находятся два маленьких котенка, а матери-кошки рядом нет.

Спасатели прибыли на место и по приставной лестнице забрались на крышу. Котят забрали и передали местной жительнице, сообщил в своем Telegram-канале руководитель муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: буйного кота достали спасатели из канализационной трубы на рынке в Новороссийске. Инцидент произошел в одном из павильонов Центрального рынка города-героя. В муниципальную службу спасения позвонили сотрудники павильона и сообщили о том, что в помещение пробрался кот. Он вел себя неадекватно, залез в канализационную трубу и там застрял. Очевидцы сами вытащить кота не смогли и обратились за помощью. Спасатели прибыли на место и вытащили кота из трубы. Кот оказал сопротивление и оцарапал своих спасителей.

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