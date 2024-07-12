В Сочи спасли державшуюся за бельевые веревки девушку с козырька окна на 6 этаже
Происшествия
12.07.2024 13:57
Инцидент произошел днем 12 июля на улице Пасечной города-курорта.
На девушку, стоящую на козырьке 6 этажа, обратили внимание прохожие, они же сообщили об этом по номеру 112. Спасатели выдвинулись на место и обнаружили, что дверь в квартиру заперта.
На шум вышел мужчина из соседней квартиры — он пустил спасателей внутрь. Девушку через балкон эвакуировали в квартиру, сообщает служба спасения Сочи.
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