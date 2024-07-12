В Сочи спасли державшуюся за бельевые веревки девушку с козырька окна на 6 этаже

Инцидент произошел днем 12 июля на улице Пасечной города-курорта.

На девушку, стоящую на козырьке 6 этажа, обратили внимание прохожие, они же сообщили об этом по номеру 112. Спасатели выдвинулись на место и обнаружили, что дверь в квартиру заперта.

На шум вышел мужчина из соседней квартиры — он пустил спасателей внутрь. Девушку через балкон эвакуировали в квартиру, сообщает служба спасения Сочи.

Читайте также: в Сочи спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с лестницы в недостроенном доме.