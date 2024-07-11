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В Сочи спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с лестницы в недостроенном доме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-evakuirovali-muzhchinu-upavshego-s-lestnitsy-v-nedostroennom-dome
В Сочи спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с лестницы в недостроенном доме
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел вечером 10 июля в недостроенном здании на улице Пасечной.

Спасателям позвонила женщина и сообщила о том, что ее сын спускался по лестнице, упал и получил травмы. На место вызвали скорую помощь, медики смогли добраться до пострадавшего, но транспортировать его без помощи спасателей не удалось.

Сотрудники МЧС уложили 44-летнего сочинца в носилки и эвакуировали из труднодоступного места к дороге, затем передали врачам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавший был в сознании. Предварительно, при падении мужчина получили ушиб спины и плеча.

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