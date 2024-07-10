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Мужчина рухнул с моста в реку в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-ruhnul-s-mosta-v-reku-v-tuapsinskom-rajone
Мужчина рухнул с моста в реку в Туапсинском районе
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Инцидент произошел накануне вечером в селе Ольгинка.

Мужчина шел по мосту через реку Ту и свалился в русло. При падении с высоты он получил серьезные травмы и не смог выйти самостоятельно.

Вскоре на место прибыли спасатели Туапсинского АСО. Они уложили пострадавшего в мягкие носилки и подняли к автомобилю, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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