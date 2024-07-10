Мужчина рухнул с моста в реку в Туапсинском районе

Инцидент произошел накануне вечером в селе Ольгинка.

Мужчина шел по мосту через реку Ту и свалился в русло. При падении с высоты он получил серьезные травмы и не смог выйти самостоятельно.

Вскоре на место прибыли спасатели Туапсинского АСО. Они уложили пострадавшего в мягкие носилки и подняли к автомобилю, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: туристка рухнула со скалы высотой 10 метров в горах Сочи. Инцидент произошел вечером 30 июня на экологической тропе Ажек возле слияния рек Сочи и Агва.