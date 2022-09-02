В Сочи спасли четырех сапсерферов, которых течением унесло в море

Фото Pexels, pixabay.com

В спасательный отряд 2 сентября в 14:00 сообщили о том, что напротив пляжа санатория «Волна» двух девушек на сапах уносит течением в море.

На помощь отдыхающим на катере вышли спасатели Хостинского подразделения МЧС. Через 6 минут произошла похожая ситуация. Спасателям позвонил мужчина и сказал, что он и его спутница вышли в море на сапах в районе пляжа «Красный штурм», но не могут вернуться на берег, так как их уносит в море, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К этому времени дежурная смена на катере уже спасла двух девушек — жительниц Сочи. Спасатели повернули катер в сторону мужчины и женщины. Их также благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Читайте также: в Новороссийске рыбаки спасли семью из трех человек, унесенных в море на SUP-досках.