В Сочи спасли четырех сапсерферов, которых течением унесло в море
Происшествия
02.09.2022 17:21
В спасательный отряд 2 сентября в 14:00 сообщили о том, что напротив пляжа санатория «Волна» двух девушек на сапах уносит течением в море.
На помощь отдыхающим на катере вышли спасатели Хостинского подразделения МЧС. Через 6 минут произошла похожая ситуация. Спасателям позвонил мужчина и сказал, что он и его спутница вышли в море на сапах в районе пляжа «Красный штурм», но не могут вернуться на берег, так как их уносит в море, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
К этому времени дежурная смена на катере уже спасла двух девушек — жительниц Сочи. Спасатели повернули катер в сторону мужчины и женщины. Их также благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.
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