Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи спасли четырех сапсерферов, которых течением унесло в море

Происшествия
02.09.2022 17:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasli-chetyreh-sapserferov-kotoryh-techeniem-uneslo-v-more
В Сочи спасли четырех сапсерферов, которых течением унесло в море
Фото Pexels, pixabay.com

В спасательный отряд 2 сентября в 14:00 сообщили о том, что напротив пляжа санатория «Волна» двух девушек на сапах уносит течением в море.

На помощь отдыхающим на катере вышли спасатели Хостинского подразделения МЧС. Через 6 минут произошла похожая ситуация. Спасателям позвонил мужчина и сказал, что он и его спутница вышли в море на сапах в районе пляжа «Красный штурм», но не могут вернуться на берег, так как их уносит в море, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

К этому времени дежурная смена на катере уже спасла двух девушек — жительниц Сочи. Спасатели повернули катер в сторону мужчины и женщины. Их также благополучно доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Читайте также: в Новороссийске рыбаки спасли семью из трех человек, унесенных в море на SUP-досках.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях