В Новороссийске рыбаки спасли семью из трех человек, унесенных в море на SUP-досках

Фото портала «Город Новороссийск»

Это произошло около пляжа Мысхако. Мужчина, его жена и их 11-летняя дочь отправились на часовую прогулку по морю на сапах, каждый на своей доске.

Из-за сильного ветра в море поднялся шторм. Семью начало уносить в море. Самостоятельно справиться с течением они не смогли. Женщина упала с доски в воду.

К счастью, их заметили находившиеся поблизости рыбаки. Они подплыли к ним на лодке и отвезли к берегу. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает портал «Город Новороссийск».

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