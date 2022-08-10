В Новороссийске рыбаки спасли семью из трех человек, унесенных в море на SUP-досках
Общество
10.08.2022 18:48
Это произошло около пляжа Мысхако. Мужчина, его жена и их 11-летняя дочь отправились на часовую прогулку по морю на сапах, каждый на своей доске.
Из-за сильного ветра в море поднялся шторм. Семью начало уносить в море. Самостоятельно справиться с течением они не смогли. Женщина упала с доски в воду.
К счастью, их заметили находившиеся поблизости рыбаки. Они подплыли к ним на лодке и отвезли к берегу. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает портал «Город Новороссийск».
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