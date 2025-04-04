В Сочи спасли 9-летнюю девочку, которая застряла в машинке для стрижки ногтей

Спасателей вызвали на помощь 9-летней девочке в Центральном районе города-курорта.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что верхняя губа ребенка застряла в электрической машинке для стрижки ногтей.

Сотрудники Южного РПСО МЧС России при помощи аварийно-спасательного инструмента освободили зажатую губу из прибора. Медицинская помощь девочке не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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