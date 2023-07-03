В Сочи спасатели вывели из ущелья 9 туристов, которые не смогли сами выбраться из-за поднявшейся реки

Спасателям муниципальной Службы спасения Сочи вечером 1 июня сообщили о том, что в каньон реки Псахо помощь требуется группе туристов.

По данным спасателей, неорганизованная группа из 9 человек, включая 5 детей, отправились на прогулку в каньон реки Псахо. Из-за поднявшегося уровня воды отдыхающие не могли самостоятельно выбраться из ущелья. Дежурная смена ПСО № 1 выехала на поиски людей. Туристов обнаружили и вывели из каньона в безопасное место. Медпомощь никому не потребовалась.

В тот же день около 17:00 спасателям позвонил мужчина и сообщил о том, что отдыхал с 69-летним приятелем в кемпинге в районе устья реки Аше. В какой-то момент друг пропал. Мужчина ждал возвращения друга сутки, а потом решил обратиться за помощью. Спасатели дежурной смены ПСО № 2 выехали район поиска, обследовали реку Аше от устья вверх, также осмотрели окрестности базы отдыха «Белые скалы» и поселка Аше. Поиск результатов не дал.

Также спасатели продолжают искать пожилую женщину, которая 26 июня ушла в лес в районе села Калиновое озеро. Поиски также результатов не принесли, сообщает пресс-служба муниципальной службы спасения Сочи.

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