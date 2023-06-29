Спасатели эвакуировали из леса туристку, которая подвернула ногу во время спуска с горы Ачишхо в Сочи
Происшествия
29.06.2023 17:39
Инцидент произошел вечером 28 июня на туристическом маршруте к Ачипсинским водопадам.
Спасателям позвонила девушка и сообщила о том, что она подвернула ногу во время спуска со склона горы Ачишхо. По словам звонившей, идти сама она не может.
Спасатели Краснополянского отряда уточнили координаты туристки, доехали на автомобиле к началу пешего маршрута, а затем пешком по тропе пошли в указанный девушкой район.
В 20:42 спасатели туристку нашли, ей оказали первую помощь, транспортировали на носилках по тропе к автомобилю и доставили в больницу, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».
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