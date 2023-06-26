Спасатели эвакуировали из леса в районе Гуамки 9-летнего мальчика, который во время похода повредил ногу

Спасателям днем 24 июня позвонили родители мальчика из Краснодара и сообщили о том, что их 9-летний сын в районе горы Житной в окрестностях хутора Гуамка получил травму ноги и самостоятельно идти не может.

Спасатели Апшеронского отряда, используя геолокацию, прибыли на место, нашли ребенка и оказали ему первую помощь. Затем мальчика на служебном автомобиле перевезли в хутор Гуамка и передали медикам скорой помощи.

Ночью 25 июня при переходе через гребень горы Папай в пропасть сорвались два туриста из Краснодара и Ростова-на-Дону. Парни смогли остановиться на краю обрыва, но сами выбраться с обрыва не рискнули и позвонили спасателям.

В 18:50 25 июня спасатели выехали с места дислокации, в 23:20 они уже были на вершине горы Папай. Туристов нашли и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали в безопасное место. Затем им оказали первую помощь и на снегоболотоходе по бездорожью вывезли на базу отдыха «Дубрава» в окрестностях станицы Убинской Северского района, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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