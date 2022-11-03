В Сочи спасатели вывели из леса обессилевшего пожилого грибника

Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Вечером 2 ноября спасатели вывели из леса 4 заблудившихся любителей собирать грибы. Один человек заблудился в Сочи, трое — в Крымском районе.

Сообщение о том, что в лесу в районе Головинки заблудился 75-летний житель Ростовской области, поступила в ЮРПСО 2 ноября около 21:00. Звонила женщина. Она сообщила спасателям о том, что пошла вместе с пенсионером за грибами. В какой-то момент мужчина отстал от нее и потерял обратную дорогу. Сначала женщина пыталась найти его самостоятельно, но вернулась в поселок и попросила помощи соседей. После наступления темноты решила обратиться в МЧС.

На место выехали спасатели Лазаревского подразделения. Они обнаружили пенсионера в верховье реки Осохой. Грибник рассказал, что хотел спуститься по руслу, но наткнулся на завал из веток и не смог его обойти. Затем мужчина пытался идти вверх по крутому склону, но также безуспешно. В итоге он принял решение остановиться и готовиться к ночевке. Спасатели обнаружили пенсионера уже обессилевшим. Им потребовалось несколько часов, чтобы довести его до поселка. От медпомощи он отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Кроме того, ночью спасатели «Кубань-СПАС» вывели из леса троих заблудившихся в Крымском районе грибников. Мужчина и две женщины заблудились в окрестностях поселка Школьного около 17:39. Поздно вечером потерявшиеся жители Темрюкского района были найдены в лесу и сопровождены к их автомобилю. Пострадавших среди них нет, сообщает «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Апшеронском районе во время сбора грибов в лесу заблудился 43-летний местный житель.