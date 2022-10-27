В Апшеронском районе во время сбора грибов в лесу заблудился 43-летний местный житель

Видео пресс-службы «Кубань-СПАС»

Спасателям Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» 26 октября в 22:15 поступила информация о том, что в лесу заблудился 43-летний житель села Черниговского.

По словам звонивших, мужчина ушел в лес за грибами и с наступлением вечера домой не пришел. Грибник сбился с пути и заблудился. На место выехала дежурная смена спасателей. Они связались с мужчиной, и он передал свою геолокацию.

После этого около 3:00 его нашли возле горы Бондер-Бугор в окрестностях села Черниговского и вывели из леса к машине. Помощь медиков ему не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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