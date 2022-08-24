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В Сочи спасатели вывели из леса велосипедиста, получившего тепловой удар во время прогулки

Происшествия
24.08.2022 10:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyveli-iz-lesa-velosipedista-poluchivshego-teplovoj-udar-vo-vremya-progulki
В Сочи спасатели вывели из леса велосипедиста, получившего тепловой удар во время прогулки
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел 23 августа в окрестностях села Лесного в Адлерском районе.

Спасателям ЮРПСО позвонил мужчина и сообщил о том, что катался с товарищем на велосипеде в лесу, и во время прогулки из-за сильной жары другу стало плохо. У него появились симптомы теплового удара — головокружение, тошнота, общая слабость.

Сами из леса выехать велосипедисты не смогли, поэтому обратились за помощью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО по предоставленным геоданным выехали на место. Они прошли около 500 м от лесной дороги и нашли велосипедистов. Пострадавшему дали воды и сопроводили к машине. После этого спасатели вывезли двоих 20-летних сочинцев в город.

Читайте также: в Сочи до 25 августа ожидается 37-градусная жара.

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