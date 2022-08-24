В Сочи спасатели вывели из леса велосипедиста, получившего тепловой удар во время прогулки
Инцидент произошел 23 августа в окрестностях села Лесного в Адлерском районе.
Спасателям ЮРПСО позвонил мужчина и сообщил о том, что катался с товарищем на велосипеде в лесу, и во время прогулки из-за сильной жары другу стало плохо. У него появились симптомы теплового удара — головокружение, тошнота, общая слабость.
Сами из леса выехать велосипедисты не смогли, поэтому обратились за помощью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО по предоставленным геоданным выехали на место. Они прошли около 500 м от лесной дороги и нашли велосипедистов. Пострадавшему дали воды и сопроводили к машине. После этого спасатели вывезли двоих 20-летних сочинцев в город.
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