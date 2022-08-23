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В Сочи до 25 августа ожидается 37-градусная жара

Общество
23.08.2022 13:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-do-25-avgusta-ozhidaetsya-37-gradusnaya-zhara
В Сочи до 25 августа ожидается 37-градусная жара
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, до конца суток 23 августа, а также 24 и 25 августа на территории курорта столбики термометров поднимутся до +37 ℃. В городе объявили экстренное предупреждение.

Из-за жары жителям и гостям Сочи рекомендовали соблюдать все необходимые меры предосторожности и ограничить пребывание на открытом солнце с 12:00 до 18:00.

Людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями попросили воздержаться от выходов на улицу в жару и посоветовали всегда иметь при себе медикаменты и воду.

Также напомнили о запрете разводить костры, а также сжигать бытовой мусор и сухую траву. За это нарушение предусмотрен штраф, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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