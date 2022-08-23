Краснодарский край накрыла пыльная буря: как защитить свое здоровье
Пыльная буря накрыла Кубань 23 августа. Наиболее всего она ощутима в северных и восточных частях региона.
Утром 23 августа пыльную бурю заметили и в Краснодаре. Накануне она прошла в Новопокровском, Тихорецком, Тимашевском, Брюховецком и Кущевском районах. Местные жители сообщили в соцсетях, что пыль в воздухе доставляет ощутимый дискомфорт. Кроме того, сильнее страдают аллергики.
Во время этого атмосферного явления большое количество пыли с земли переносится на расстояние в слое высотой до нескольких метров. Во время пыльной бури ухудшается видимость.
Специалисты МЧС призвали жителей и гостей Краснодарского края усилить бдительность и рассказали, как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья. Для этого необходимо:
- чаще принимать душ и пить много воды;
- выходя на улицу одевать медицинскую маску для защиты от вредных частиц в воздухе;
- разместить внутри дома контейнеры с водой;
- держать окна жилища закрытыми;
- подвесить влажные полотенца в комнатах;
- регулярное проводить в доме уборку влажными тряпками.
При сильном ветре во время пыльной бури не рекомендуется выходить на улицу. Также водителей попросили не превышать скорость во время движения из-за снижения видимости на фоне этого природного явления.
При возникновении ЧС об этом нужно сообщить по телефонам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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