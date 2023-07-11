В Сочи спасатели вывели из леса двоих туристов, которые выбились из сил на скользкой тропе

Вечером 10 июля спасателям ЮРПСО МЧС России позвонил молодой человек и попросил о помощи.

По словам туриста, он с женой отправился в поход в район Агурского ущелья. Однако из-за того, что камни на тропе были мокрыми и скользкими после дождя, самостоятельно отдыхающие не смогли выйти из леса. Спасатели выехали в район поиска. Туристов нашли — они сидели почти на тропе. Камни действительно были мокрыми от дождя. Молодые люди устали и выбились из сил.

По словам парня, они приехали из Свердловской области и уже несколько дней путешествуют по территории города, останавливаясь в разных местах на ночевки. Сотрудники МЧС вывели семейную пару из леса и сопроводили в безопасное место, медпомощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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