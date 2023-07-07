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В Сочи спасатели достали мужчину, упавшего в овраг с колючими зарослями ежевики

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-dostali-muzhchinu-upavshego-v-ovrag-s-kolyuchimi-zaroslyami-ezheviki
В Сочи спасатели достали мужчину, упавшего в овраг с колючими зарослями ежевики
Фото t.me/urpso_mchs

Вечером 6 июля спасателям ЮРПСО МЧС поступил сигнал о том, что на улице Яна Фабрициуса мужчина упал в заросли ежевики.

Очевидец рассказал, что услышал крики о помощи из оврага. Выяснилось, что местный житель шел через палисадники и в темноте не заметил обрыв. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно и начал звать на помощь.

Спасатели прибыли на место. Добраться до пострадавшего мешали колючие заросли. Специалисты зашли с другой стороны склона и вычистили кусты, после чего на носилках вынесли из оврага пострадавшего. Им оказался 31-летний сочинец. При падении мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а также много ушибов и ссадин.

Пострадавший был в сознании, но объяснить связно, почему упал, не смог. Медики на месте оказали ему необходимую помощь, после чего увезли в больницу, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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